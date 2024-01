Kazatomprom JSC NAC Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Die Stimmung unter den Anlegern für Nac Kazatomprom Jsc ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt sehr positiv. In den letzten zwei Wochen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "gut" führt. Das Fazit lautet daher, dass die Anleger-Stimmung insgesamt als "gut" einzustufen ist.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den sozialen Medien keine eindeutige Veränderung in den Diskussionen über Nac Kazatomprom Jsc. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "neutral". Die Häufigkeit der Diskussionen deutet darauf hin, dass die Aufmerksamkeit der Anleger für das Unternehmen abnimmt, was zu einer Gesamtbewertung von "schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Nac Kazatomprom Jsc-Aktie beträgt derzeit 70, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch eine weniger volatile Entwicklung und führt zu einer Gesamtbewertung von "neutral". Die Analyse der RSIs ergibt daher insgesamt eine Bewertung von "schlecht" für die Aktie.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Die Abweichung von +25,3 Prozent führt zu einer Bewertung von "gut". Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) ergibt jedoch eine Abweichung von nur +3,08 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "neutral" führt. Die einfache Charttechnik ergibt daher insgesamt eine Bewertung von "gut" für das Unternehmen.