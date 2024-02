Kazatomprom JSC NAC Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Nac Kazatomprom Jsc-Aktie beträgt aktuell 66, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 57,92 und ergibt somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Die Analyse der RSIs führt somit zu einem insgesamt "Neutral"-Rating für Nac Kazatomprom Jsc.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +22,25 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine Abweichung von +1,71 Prozent und somit eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt sich, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Nac Kazatomprom Jsc eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, wodurch Nac Kazatomprom Jsc daher eine "Gut"-Einschätzung erhält. Insgesamt erhält das Unternehmen von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Hingegen war in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Nac Kazatomprom Jsc in Social Media zu beobachten, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Aktie wurde zudem deutlich weniger diskutiert als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating von der Redaktion.