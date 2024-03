Kazatomprom JSC NAC Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Die Anlegerstimmung zu Nac Kazatomprom Jsc in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Die Stimmungsanalyse ergibt daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt erhält das Unternehmen von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Die charttechnische Entwicklung der Nac Kazatomprom Jsc-Aktie zeigt einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 35,81 USD über die letzten 200 Handelstage. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Basis als "Gut" bewertet. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 42,18 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Nac Kazatomprom Jsc liegt bei 43,86, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 61 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Diskussionsintensität in den sozialen Medien zeigt sich eine starke Aktivität, die zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem Gesamtergebnis von "Gut" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.