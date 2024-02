Kawase Computer Supplies Aktie: Was macht der Markt?

Die Diskussionen über Kawase Computer Supplies auf sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten Wochen wurden überwiegend positive Meinungen geäußert, was zu dem Befund führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Die Aktie von Kawase Computer Supplies wird bezüglich der Anlegerstimmung als angemessen bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für Kawase Computer Supplies führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 230,46 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 234 JPY liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +1,54 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 242,58 JPY, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Insgesamt erhält Kawase Computer Supplies daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) für Kawase Computer Supplies liegt bei 83,33, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 61,04, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Das Gesamtbild führt somit zu einem Rating von "Schlecht" für die Aktie.