Kawase Computer Supplies Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Bei der Einschätzung einer Aktie spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung und die Kommunikation im Netz. Im Fall von Kawase Computer Supplies haben sich die weichen Faktoren in den letzten Monaten wie folgt entwickelt: Die Diskussionsintensität, gemessen an der Häufigkeit der Wortbeiträge, war durchschnittlich aktiv, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und wird daher ebenfalls neutral bewertet. Zusammen ergibt sich somit für Kawase Computer Supplies eine Gesamtbewertung von neutral.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 243 JPY lag, was einem positiven Unterschied von 8,15 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Daher wird die Aktie charttechnisch betrachtet positiv bewertet. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt nahe am letzten Schlusskurs, was zu einer neutralen Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält Kawase Computer Supplies daher eine gute Bewertung aus technischer Sicht.

Der Relative Strength Index (RSI), der Auskunft darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, zeigt für Kawase Computer Supplies ebenfalls eine neutrale Bewertung. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Tage führen zu dieser Einschätzung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein neutrales Rating.

Neben den harten Faktoren sind auch weiche Faktoren wie die Stimmung in sozialen Medien relevant für die Einschätzung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben hierbei festgestellt, dass die Stimmung rund um Kawase Computer Supplies überwiegend positiv ist. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen positive Themen in den sozialen Medien über die Aktie diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "gut" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Gesamtbewertung für Kawase Computer Supplies basierend auf den weichen und harten Faktoren.