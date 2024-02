Kawasaki Heavy Industries Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Weitere Suchergebnisse zu "Kawasaki Heavy":

In den letzten 12 Monaten hat die Aktie von Kawasaki Heavy Industries eine Performance von 24,71 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um 34,64 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -9,93 Prozent für Kawasaki Heavy Industries führt. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 28,6 Prozent, wobei Kawasaki Heavy Industries um 3,89 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 99,24, was 309 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Maschinen) von 24 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie von Kawasaki Heavy Industries aus heutiger Sicht überbewertet ist, weshalb sie in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Kawasaki Heavy Industries-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3426 JPY. Der letzte Schlusskurs von 4118 JPY weicht somit um +20,2 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (3319,27 JPY) weist einen über dem gleitenden Durchschnitt liegenden letzten Schlusskurs auf (+24,06 Prozent), weshalb auch hier ein "Gut"-Rating vergeben wird. Insgesamt erhält die Kawasaki Heavy Industries-Aktie somit in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Hinsichtlich der Dividende schüttet Kawasaki Heavy Industries im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Maschinen eine Dividendenrendite von 1,14 % aus, was 1,62 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,76 % ist. Dies führt zu einer niedrigeren Einstufung und einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.