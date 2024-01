Kawasaki Heavy Industries Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Weitere Suchergebnisse zu "Kawasaki Heavy":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein weit verbreitetes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Kawasaki Heavy Industries. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 17,67 Punkten, was darauf hindeutet, dass Kawasaki Heavy Industries derzeit überverkauft ist. Daher wird die Aktie als "Gut" eingestuft. Im Gegensatz dazu zeigt der 25-Tage-RSI, dass Kawasaki Heavy Industries weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Kawasaki Heavy Industries daher als "Gut" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Beurteilung eines Wertpapiers. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Aktie von Kawasaki Heavy Industries veröffentlicht. Allerdings waren in den letzten Tagen auch vermehrt negative Themen rund um das Unternehmen im Fokus. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Im Vergleich zum Durchschnitt der "Maschinen"-Branche stieg der Aktienkurs von Kawasaki Heavy Industries in den letzten 12 Monaten um 2,93 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 30,99 Prozent anstiegen. Dies führt zu einer Underperformance von -28,06 Prozent im Branchenvergleich. Im "Industrie"-Sektor lag die Rendite bei 26,59 Prozent, was bedeutet, dass Kawasaki Heavy Industries um 23,66 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende liegt Kawasaki Heavy Industries mit einer Ausschüttung von 2,17 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt der Maschinen-Branche von 2,9 Prozent. Daher ergibt sich derzeit die Einstufung als "Neutral".