Kawasaki Heavy Industries Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Die technische Analyse der Kawasaki Heavy Industries zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 3323,05 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 3121 JPY liegt. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von -6,08 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 3244,45 JPY, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -3,8 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Kawasaki Heavy Industries derzeit nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Maschinenbranche. Mit einer Differenz von 0,75 Prozentpunkten (2,17 % gegenüber 2,93 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Neutral".

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat die Aktie von Kawasaki Heavy Industries in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,93 Prozent erzielt. Im Durchschnitt sind ähnliche Aktien aus der Maschinenbranche um 28,07 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -25,14 Prozent im Branchenvergleich für Kawasaki Heavy Industries führt. Der Industrie-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 23,67 Prozent im letzten Jahr, was bedeutet, dass Kawasaki Heavy Industries 20,74 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Kawasaki Heavy Industries bei 86,53, was über dem Branchendurchschnitt von 23,03 liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.