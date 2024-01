Kawasaki Heavy Industries Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Weitere Suchergebnisse zu "Kawasaki Heavy":

Der Aktienkurs von Kawasaki Heavy Industries verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,93 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche durchschnittlich um 30,1 Prozent, was bedeutet, dass Kawasaki Heavy Industries im Branchenvergleich um -27,17 Prozent unterdurchschnittlich abschnitt. Der "Industrie"-Sektor erzielte eine mittlere Rendite von 25,66 Prozent im letzten Jahr, und Kawasaki Heavy Industries lag 22,73 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt ein RSI als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI von Kawasaki Heavy Industries liegt bei 8,79, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 54,36 eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau an. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung als "Gut".

Die Einschätzung des Aktienkurses lässt sich nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung der Anleger vornehmen. Analysten haben die Stimmung auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen rund um Kawasaki Heavy Industries in den sozialen Medien diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung als "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse ist die Kawasaki Heavy Industries mit einem Kurs von 3255 JPY inzwischen +0,84 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Betrachtet man die vergangenen 200 Tage, so lautet die Einschätzung ebenfalls "Neutral", da die Distanz zum GD200 bei -2,18 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.