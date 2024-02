Kawasaki Heavy Industries Aktie: Finger weg?

Weitere Suchergebnisse zu "Kawasaki Heavy":

Die Aktienanalyse zeigt, dass die Kawasaki Heavy Industries-Aktie aus charttechnischer Sicht gut abschneidet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt derzeit 3401,27 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 3786 JPY liegt, was einer Abweichung von +11,31 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt basierend auf den letzten 50 Handelstagen (3246,47 JPY) liegt unter dem letzten Schlusskurs, mit einer Abweichung von +16,62 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt jedoch gemischte Signale. Die Diskussionsintensität hat deutlich abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt, während die Rate der Stimmungsänderung als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt führt dies zu einer "Schlecht"-Einstufung auf dieser Grundlage.

Die Anlegerstimmung, die aus der Diskussion in den sozialen Medien abgeleitet wurde, ist überwiegend positiv. Die Stimmungsanalyse ergibt daher eine "Gut"-Einschätzung für die Aktie.

In Bezug auf die Dividende weist die Kawasaki Heavy Industries-Aktie derzeit eine Dividendenrendite von 1,14 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,77 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt erhält die Aktie also gemischte Bewertungen, wobei die charttechnische Entwicklung und die Anlegerstimmung positiv sind, während die Diskussionsintensität und die Dividendenrendite als negativ bewertet werden.