Kawasaki Heavy Industries Aktie: Da braut sich was zusammen!

Die Stimmung und das Interesse an der Aktie von Kawasaki Heavy Industries haben sich in den letzten Wochen laut Analyse kaum verändert. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat abgenommen, was auf ein sinkendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche hat Kawasaki Heavy Industries in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -25,57 Prozent verzeichnet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite 21,13 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Fundamental betrachtet wird die Aktie von Kawasaki Heavy Industries als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 86,53, was einem Abstand von 273 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 23,21 entspricht. Aus fundamentaler Sicht resultiert daher eine "Schlecht"-Empfehlung.

Die Dividendenrendite von Kawasaki Heavy Industries liegt mit 2,17 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,92 Prozent. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Insgesamt wird die Aktie von Kawasaki Heavy Industries aufgrund der genannten Kriterien mit einer "Schlecht"-Bewertung eingestuft.