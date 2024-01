Kawasaki Heavy Industries Aktie: Abwarten

Weitere Suchergebnisse zu "Kawasaki Heavy":

Die technische Analyse der Aktie von Kawasaki Heavy Industries zeigt, dass der aktuelle Kurs von 3119 JPY um 6,16 Prozent unter dem GD200 (3323,64 JPY) liegt. Dies deutet auf ein "Schlecht"-Signal hin. Im Vergleich dazu liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, bei 3236,73 JPY, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Aktienkurs von Kawasaki Heavy Industries als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen berücksichtigt wird.

In Bezug auf die Dividende weist Kawasaki Heavy Industries derzeit eine Dividendenrendite von 2,17 Prozent auf, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,92 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Im Vergleich zur "Maschinen"-Branche verzeichnete die Aktie von Kawasaki Heavy Industries in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,93 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 28,73 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -25,8 Prozent im Branchenvergleich und zu einem "Schlecht"-Rating.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Kawasaki Heavy Industries negative Auswirkungen haben. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.