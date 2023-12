Kawamoto Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Kawamoto liegt bei 60,44, was als neutral betrachtet wird. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 49, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Die Anleger-Stimmung bei Kawamoto in den Diskussionsforen und sozialen Medien wird als neutral beurteilt. In den letzten zwei Wochen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen identifiziert, was zu der Gesamtbewertung "Neutral" führt.

In technischer Hinsicht ist die Kawamoto mit einem Kurs von 852 JPY derzeit -2,94 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -6,6 Prozent liegt. Die charttechnische Einschätzung für beide Zeiträume fällt insgesamt als "Neutral" aus.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität für die Kawamoto eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die Kawamoto daher als "Neutral" eingestuft.