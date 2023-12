Kawai Musical Instruments Manufacturing Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Die technische Analyse der Kawai Musical Instruments Manufacturing-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 3323,96 JPY lag. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 3560 JPY, was einem Unterschied von +7,1 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt.

Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird im Rahmen der Charttechnik analysiert und beträgt aktuell 3572,8 JPY. Der letzte Schlusskurs liegt mit -0,36 Prozent Unterschied auf ähnlicher Höhe, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf die Anlegerstimmung wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen keine starken positiven oder negativen Ausschläge, sondern überwiegend neutrale Themen.

Die Stimmung für Kawai Musical Instruments Manufacturing hat sich in den vergangenen Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie aktuell mit einem Wert von 18,63 überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 58, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung im Hinblick auf den RSI.