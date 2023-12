Kawai Musical Instruments Manufacturing Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Die technische Analyse von Kawai Musical Instruments Manufacturing-Aktie ergibt einen Durchschnitt von 3305,5 JPY für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 3180 JPY, was einem Unterschied von -3,8 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Zusätzlich zum 200-Tage-Durchschnitt wird auch der 50-Tage-Durchschnitt analysiert. Der letzte Schlusskurs für diesen Wert (3591,5 JPY) liegt unter dem gleitenden Durchschnitt (-11,46 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält die Kawai Musical Instruments Manufacturing-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment für Kawai Musical Instruments Manufacturing war in den letzten zwei Wochen neutral. In den vergangenen Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer heutigen "Neutral"-Einschätzung führt. Dadurch erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Die Diskussionen in sozialen Medien rund um Kawai Musical Instruments Manufacturing zeigen mittlere Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmungsänderung. Das langfristige Stimmungsbild für die Aktie wird daher als "Neutral" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Kawai Musical Instruments Manufacturing liegt bei 52,54 Punkten, was auf einen neutralen Zustand hinweist. Der RSI25 hingegen liegt bei 73,33, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.