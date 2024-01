Kawai Musical Instruments Manufacturing Aktie: Interessante Aussichten?

Der Relative Strength Index, oder RSI, misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, und der RSI von Kawai Musical Instruments Manufacturing liegt bei 50,91, was darauf hindeutet, dass die Situation als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 36, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt erhält die Aktie daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Kawai Musical Instruments Manufacturing in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. Die Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigen, dass weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt standen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Kawai Musical Instruments Manufacturing in den vergangenen Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, und hier wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Auch hier erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 3387,59 JPY für den Schlusskurs, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 3560 JPY lag, was einen Unterschied von +5,09 Prozent darstellt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit 3496,7 JPY nahe am letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Aktie von Kawai Musical Instruments Manufacturing in den verschiedenen Kategorien mit "Neutral" bewertet, während sie in der einfachen Charttechnik eine "Gut"-Bewertung erhält.