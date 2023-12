Kawagishi Bridge Works Aktie: Was ist hier nur passiert?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Beziehung. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Kawagishi Bridge Works. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 53,01 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 43,67 ebenfalls an, dass Kawagishi Bridge Works weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "neutralen" Bewertung führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war die Stimmung in den letzten Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und die Anleger haben weder positiv noch negativ über das Unternehmen Kawagishi Bridge Works gesprochen. Aus diesem Grund wird die Aktie insgesamt mit "neutral" bewertet.

Im Rahmen der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt, ob sich ein Wertpapier aktuell in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Kawagishi Bridge Works-Aktie beträgt derzeit 2989,72 JPY, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 3180 JPY liegt und zu einer positiven "guten" Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 3127,1 JPY, was zu einer "neutralen" Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs ähnlich hoch ist.

Abschließend lässt sich sagen, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz bei Kawagishi Bridge Works gab. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht mit "neutral" bewertet.

