Kawagishi Bridge Works Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Die Kawagishi Bridge Works zeigt laut einer technischen Analyse ein gutes Bewertungsergebnis auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses. Der GD200 des Wertes liegt bei 2957,24 JPY, was bedeutet, dass der Aktienkurs (3125 JPY) um +5,67 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Die vergangenen 50 Tage ergeben einen gleitenden Durchschnittskurs (GD50) von 3158,1 JPY, was einer Abweichung von -1,05 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" eingestuft. Insgesamt führt dies zu einer Bewertung als "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 65,22, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 49,07 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung als "Neutral".

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Das Anleger-Sentiment zeigt weder besonders positive noch negative Ausschläge, und auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Kawagishi Bridge Works. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung der Anleger-Stimmung.

Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der technischen Indikatoren und des Anleger-Sentiments insgesamt eine Bewertung der Kawagishi Bridge Works als "Neutral".