Kawagishi Bridge Works Aktie: Alles unter Kontrolle?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachten wir den RSI für Kawagishi Bridge Works, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 31,03 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 46,2, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz bleiben unverändert. Daher erhält Kawagishi Bridge Works in dieser Hinsicht ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Kawagishi Bridge Works derzeit bei 3015,24 JPY, was eine positive Bewertung von "Gut" ergibt. Der Aktienkurs liegt mit 3200 JPY 6,13 Prozent über diesem Wert. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ergibt sich eine Differenz von +1,99 Prozent, was auf ein "Neutral"-Signal hinweist. Insgesamt wird die Aktie basierend auf den beiden Zeiträumen als "Gut" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich in den letzten zwei Wochen als neutral. Die meisten Kommentare und Beiträge zu diesem Wert waren ebenfalls neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Somit ergibt auch die Messung der Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einstufung.