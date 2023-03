Kaufsignal für Deutsche Bank Aktie: Analyse zeigt ermutigende Entwicklungen

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Bei der technischen Analyse von Aktien wird das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf betrachtet und für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index aufgezeichnet. Der aktuelle Wert des RSI der Deutsche Bank liegt bei 25,48, was als überverkauft gilt und als “Gut” eingestuft wird. Wenn man die relative Bewegung auf einen Zeitraum von 25 Tagen ausdehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 37,93. Dies zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zur Einstufung “Neutral” führt.

Deutsche Bank Aktie: Wie stabil ist ihre Bewertung am Markt?

Die Deutsche Bank-Aktie präsentiert sich derzeit mit einem niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,92. Im Vergleich zur globalen Regionalbank-Branche, die durchschnittlich ein höheres KGV von 475,26 aufweist, liegt die Aktie deutlich unter...