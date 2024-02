Kaufman Et Broad Aktie: Das kann keiner glauben

Das Anleger-Sentiment für Kaufman & Broad war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An vier Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen in sozialen Medien, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren vor allem positive Themen für Anleger interessant. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Die Kommunikation über Kaufman & Broad in den sozialen Medien hat sich in den letzten Wochen nicht eindeutig verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen zu einer Aktie zeigt an, ob das Unternehmen derzeit stark im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Kaufman & Broad etwas mehr oder weniger als üblich diskutiert, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Kaufman & Broad-Aktie liegt bei 51, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich des 7-Tage-RSI mit dem 25-Tage-RSI zeigt, dass die Aktie ebenfalls weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Bei der technischen Analyse zeigt der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt einen aktuellen Wert von 27,2 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 29,5 EUR liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 29,58 EUR, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Zusammenfassend wird Kaufman & Broad basierend auf dem Anleger-Sentiment, dem RSI und der technischen Analyse mit einer insgesamt "Gut"-Bewertung versehen.