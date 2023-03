Kaufland erweitert Eigenmarken-Sortiment um Osteredition

Neckarsulm (ots) -Pünktlich zu Ostern finden Kaufland-Kunden Schokohasen, Marzipaneier und weitere Ostersüßwaren mit einem kleinen roten "K" in den Regalen. Der Grund: Die Kaufland Osteredition ist da und mit ihr eine breite Auswahl an Süßwaren zum Befüllen der Osterkörbchen. Damit erweitert Kaufland sein Eigenmarken-Sortiment um weitere saisonale Produkte. "Mit den neuen Ostersüßigkeiten gehen wir den nächsten Schritt, um unseren Kunden mit unseren Eigenmarken ein breites Angebot zu bieten, das alle Bedürfnisse abdeckt", sagt Stefan Bachmann, Geschäftsleitung Einkauf International bei Kaufland.Bereits im vergangenen Jahr hat der Einzelhändler die Kaufland Winteredition eingeführt, die rund 40 Weihnachtssüßwaren umfasst. Genauso groß ist nun das Sortiment der Osteredition, darunter Klassiker wie Schokohasen, gefüllte Schokoeier sowie Trendartikel wie Löffeleier. Von Vollmilch bis Zartbitter, mit Füllung oder ohne, von süßem Karamell bis hin zu Pfefferminz: die Artikelauswahl berücksichtigt alle Geschmäcker. Die Artikel sind bundesweit in allen Kaufland-Filialen erhältlich. Nicht nur beim Geschmack, sondern auch in Bezug auf Nachhaltigkeit machen die Produkte eine gute Figur: Die Schokoladenartikel tragen entweder das Fairtrade-Siegel oder das Siegel der Rainforest Alliance.Kaufland bietet seinen Kunden ein umfangreiches Sortiment an Lebensmitteln und alles für den täglichen Bedarf. Dazu gehören attraktive Eigenmarken, zum Beispiel K-Bio für Artikel aus ökologischer Landwirtschaft, bevola mit einer breiten Auswahl an Drogerieprodukten, K-take it veggie für die vegane und vegetarische Ernährung sowie Kuniboo für Baby- und Kleinkindertextilien. Die Qualität gewährleistet das Unternehmen durch langjährige Zusammenarbeit mit verantwortungsvollen Lieferanten. Zusätzlich werden die Produkte von unabhängigen Laboren und Testinstituten auf ihre Qualität geprüft.Einen O-Ton zum Thema finden Sie hier zum Download (https://file4you.schwarz/download.xhtml?id=ad28fc40b42a491a88a9aa1f4a613b5b) (Passwort: Ostern2023) oder auf unserem neuen Presseportal, wo unter https://unternehmen.kaufland.de/presse weitere aktuelle Pressemitteilungen, spannende Schwerpunktthemen, Bild- sowie Audio- und Videomaterial warten.Pressekontakt:Kaufland UnternehmenskommunikationAlisa GötzingerRötelstraße 3574172 NeckarsulmTelefon +49 7132 94-921487presse@kaufland.deOriginal-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuell