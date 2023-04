Kaufchance für Micron Aktie: Analysten äußern sich optimistisch!

Im vergangenen Quartal erhielt die Aktie der Micron Technology Inc Bewertungen von insgesamt 17 Analytikern aus Forschungsabteilungen. Davon erhielt sie acht “Gut”, acht “Neutral” und eine “Schlecht”-Bewertung, was langfristig betrachtet als “Gut” eingestuft wird. Aktuelle Studien aus dem vergangenen Monat schätzen die Aktie als kurzfristig positiv ein – neun Analysten stuften den Titel als “Gut”, acht als “Neutral” und einer als “Schlecht” ein. Das durchschnittliche Kursziel für die Micron Technology Inc liegt bei 67,31 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 28,41 Prozent im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 53,62 USD entspricht.

Welche Dividendenrendite bietet Micron Investoren?

Aktuell verteilt Micron Technology Inc Dividenden in Höhe des Branchendurchschnitts im Halbleiter-Segment. Jedoch weist das...