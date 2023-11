Katrina Aktie: Das sieht interessant aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Orpea":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt die Aktie von Katrina intensiv diskutiert, jedoch gab es keine deutlich positiven oder negativen Meinungsäußerungen. Auch in den vergangenen Tagen wurde das Thema Katrina weder besonders positiv noch negativ bewertet. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Katrina derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Hotels, Restaurants und Freizeiteinrichtungen. Mit einer Differenz von 3,07 Prozentpunkten gegenüber dem Branchendurchschnitt von 3,07% erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Bei der Bewertung des Sentiments und des Buzzes rund um die Aktie von Katrina spielt neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung bieten ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Analyse ergibt eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Katrina zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie von Katrina bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes daher die Note "Neutral" vergeben.

Fundamental betrachtet ist Katrina im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Hotels, Restaurants und Freizeiteinrichtungen) aus Sicht der Analysten unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 13,17, was einem Abstand von 63 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 35,66 entspricht. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.