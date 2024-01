Katrina Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100. Für die Aktie von Katrina ergibt sich ein RSI von 44,44, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 50, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" für Katrina.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist ebenfalls neutral. In den letzten zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt für die Katrina-Aktie sowohl auf längerfristiger (200-Tage-Durchschnitt) als auch auf kurzfristiger Basis (50-Tage-Durchschnitt) unter dem aktuellen Schlusskurs liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite der Katrina-Aktie in der Kategorie "Zyklische Konsumgüter" um mehr als 30 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche liegt die Rendite mit 24,14 Prozent deutlich darüber, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Anleger-Stimmung und eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren, jedoch eine sehr gute Entwicklung der Aktie im Vergleich zur Branche.