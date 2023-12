Katrina Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Die technische Analyse der Katrina-Aktie zeigt, dass sie sich derzeit um -10 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, beläuft sich die Distanz zum GD200 ebenfalls auf -10 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung aus charttechnischer Sicht führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Katrina-Aktie liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Im Vergleich zu dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis (70,59) liegt der RSI25 bei 70,59, was darauf hinweist, dass Katrina überkauft ist. Daher wird das Wertpapier abweichend als "Schlecht" eingestuft, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating nach RSI-Bewertung führt.

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet über die Katrina-Aktie wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, wodurch auch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die Katrina-Aktie mit einer Rendite von 59,43 Prozent eine sehr gute Entwicklung gezeigt. Dies liegt mehr als 58 Prozent über der durchschnittlichen Rendite der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche in den vergangenen 12 Monaten von 9,01 Prozent. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält Katrina ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.