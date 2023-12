Katipult Technology Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet trägt wesentlich zur Einschätzung von Aktien bei. Bei der Untersuchung von Katipult zeigen sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung veränderte sich kaum, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Katipult-Aktie mit 0,07 CAD 0 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf -58,82 Prozent beläuft. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Katipult-Aktie liegt bei 75, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI25 hingegen liegt bei 42,11, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. In Summe ergibt sich daher eine "Schlecht"-Rating für Katipult.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab und sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Katipult beschäftigte.

Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung die Bewertung "Neutral".