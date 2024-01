Katipult Technology Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Tool der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen bestimmten Zeitraum betrachtet. Aktuell zeigt der RSI für Katipult einen Wert von 100, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 43, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einstufung für den RSI.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Katipult-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) eine Abweichung von -59,38 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (GD50) um 7,14 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält das Unternehmen insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Katipult zeigen überwiegend neutrale Themen, ohne deutliche positive oder negative Ausschläge. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft, basierend auf der Anlegerstimmung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen rund um Katipult, was zu einer langfristigen "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was darauf hindeutet, dass sich kaum Änderungen identifizieren ließen. Somit ergibt sich insgesamt ein langfristiges Stimmungsbild von "Neutral".