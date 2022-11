Katek Aktie – für den Platow Brief keine Frage: „KAUFEN“. Gewinnaussichten überzeugen…

Katek – Mehr Gewinn in Sicht

Die Q3-Zahlen von Katek sind durchwachsen ausgefallen. Der Umsatz konnte durch Marktanteilsgewinne stärker als erwartet um 37% zulegen und liegt nach neun Monaten 23% über dem Vorjahr.

Vor allem das Segment Erneuerbare Energien boomt mit einem Zuwachs von fast 132%, während es im Automotive-Bereich aktuell noch etwas hakt. Das gilt bei dem Auftragsfertiger für High Value Electronics auch für die Ertragslage. Das bereinigte EBITDA hat sich im Q3 wegen höherer Energie- und Personalkosten fast halbiert, so dass hier nach neun Monaten bei 21,2 Mio. Euro nur noch ein Mini-Wachstum übrig geblieben und die Marge auf 4,2% gesunken ist. EBIT und Konzernergebnis lagen per Ende September sogar im Minus.