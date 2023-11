Katar: Deal zur Freilassung von Geiseln im Gazastreifen in Reichweite

DOHA (dpa-AFX) - Eine Vereinbarung über die Freilassung von Geiseln aus der Gewalt der islamistischen Hamas im Gazastreifen ist nach Darstellung Katars in Reichweite. Die Hürden bis zu solch einem Deal seien nur noch "sehr gering", sagte Katars Ministerpräsident und Außenminister Mohammed bin Abdulrahman Al Thani am Sonntag in Doha. "Die Knackpunkte sind jetzt ehrlich gesagt eher praktisch und logistisch", sagte Al Thani nach einem Treffen mit dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell. Diese Punkte würden den "Kern des Deals" aber nicht wirklich berühren.

Zusammen mit Ägypten hat sich im Gaza-Krieg vor allem Katar als Vermittler hervorgetan dank seiner langen Beziehungen zur Hamas, die von den USA, der EU und Israel als Terrororganisation eingestuft wird. Im Lauf der vergangenen Wochen habe der angestrebte Deal "von Zeit zu Zeit Höhen und Tiefen" erlebt, sagte Al Thani. Bei den Gesprächen mit der Hamas und mit Israel habe es aber "gute Fortschritte vor allem in den vergangenen Tagen" gegeben, sagte er./jot/DP/jha