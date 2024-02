Katapult Holdings Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Weitere Suchergebnisse zu "Hensoldt":

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Katapult als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Katapult-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 24,59 und ein Wert für den RSI25 von 25,32. Beide Werte führen zu einer "Gut"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich also ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Katapult bei 13,63 USD liegt, während der Aktienkurs selbst bei 14,28 USD aus dem Handel ging. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral". Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ist jedoch positiv, was zu einem "Gut"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Gut"-Befund auf Basis der technischen Analyse.

Die Anleger-Stimmung bei Katapult ist in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien eher neutral. In den vergangenen Tagen standen jedoch insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was der Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut" beschert.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionintensität langfristig unterdurchschnittlich war und eine negative Stimmungsänderung identifiziert wurde. Daher ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild insgesamt ein "Schlecht"-Ergebnis.

Insgesamt lässt sich also sagen, dass die Aktie von Katapult auf Basis des RSI und der technischen Analyse als "Gut" einzustufen ist, während das langfristige Stimmungsbild eher "Schlecht" ausfällt.