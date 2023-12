Katapult Holdings Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, der hilft zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis zueinander gesetzt werden. Der RSI der Katapult-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 100, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI überkauft, mit einem Wert von 70,45. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Katapult daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator, der positive oder negative Stimmungen bezüglich einer Aktie widerspiegelt. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen hauptsächlich positive Meinungen über die Katapult-Aktie, was zu einer insgesamt positiven Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Katapult-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung, da der aktuelle Kurs erheblich unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 und 50 Handelstage liegt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich eine Aufhellung des Stimmungsbildes und eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen in den letzten vier Wochen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.