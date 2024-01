Katakura Industries Aktie: Kaum zu glauben!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und gibt Aufschluss darüber, ob ein Titel überkauft oder unterkauft ist. Für die Katakura Industries-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 53, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 59,75 liegt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Katakura Industries nach der RSI-Bewertung.

Die technische Analyse basierend auf den letzten 200 Handelstagen zeigt einen Durchschnittsschlusskurs von 1705,25 JPY für die Katakura Industries-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1638 JPY, was einem Unterschied von -3,94 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (1678,64 JPY) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,42 Prozent), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Stimmung rund um die Aktien von Katakura Industries wird sowohl anhand von Analysen aus Bankhäusern als auch anhand des langfristigen Stimmungsbilds unter Investoren und Nutzern im Internet gemessen. Die Beitragsanzahl und die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In diesem Fall zeigen die Beitragsanzahl und die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Katakura Industries bezüglich des langfristigen Stimmungsbilds die Note "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Katakura Industries war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral". Zusammengefasst ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.