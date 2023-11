Kasumigaseki Capital Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Carl Zeiss Meditec":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Aktuell weist der RSI von Kasumigaseki Capital einen Wert von 36,32 auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt einen Wert von 61, was darauf hindeutet, dass die Aktie weiterhin als neutral betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf den Kurs von 8450 JPY ist Kasumigaseki Capital derzeit +6,2 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 +60,18 Prozent, wodurch die langfristige Einstufung ebenfalls als "Gut" erachtet wird. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Anleger haben sich weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Kasumigaseki Capital unterhalten, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die Diskussionen im Internet können Stimmungen verstärken oder verändern. In Bezug auf Kasumigaseki Capital wurde eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer langfristigen Neutral-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem Gesamtergebnis "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.