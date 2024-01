Kasumigaseki Capital Aktie: Ist das wirklich normal?

Die technische Analyse der Kasumigaseki Capital zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs aktuell bei 5806,95 JPY liegt, während der Kurs der Aktie selbst bei 8960 JPY liegt. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von +54,3 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 8371,2 JPY, was einer Distanz von +7,03 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird der Aktie daher eine Gesamtnote von "Gut" vergeben.

Die Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in Bezug auf Kasumigaseki Capital in den letzten Tagen neutral eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, weshalb Kasumigaseki Capital von der Redaktion eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Kasumigaseki Capital-Aktie zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (46) als auch der 25-Tage-RSI (44,1) führen zu einer "Neutral"-Bewertung für den RSI der Aktie.

In Bezug auf Sentiment und Buzz in den sozialen Medien zeigt sich, dass es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Kasumigaseki Capital gab. Die Aktie erhält daher auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich somit für die Kasumigaseki Capital-Aktie eine "Neutral"-Bewertung sowohl in Bezug auf die Anlegerstimmung, den RSI als auch das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien.