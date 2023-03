Kassenlose Technologie: Amazon auf Expansionskurs!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Amazon könnte mit seiner kassenlosen Technologie an über 200 Standorten für höhere Gewinne sorgen und somit der Amazon-Aktie Auftrieb geben. Laut Dilip Kumar, Vizepräsident von Amazon Web Services, hat Amazon.com diese Technologie bereits bei bestehenden Kunden implementiert. Zudem hat die US-Café-Kette Panera Bread eine Vereinbarung mit Amazon getroffen, um Amazon One-Geräte einzuführen. Inzwischen sind mehr als 200 Standorte, darunter Amazon Go, Amazon Fresh, Whole Foods Market und Drittanbieter in den USA und Großbritannien, mit Just Walk Out-Technologie, Amazon One oder einer Kombination aus beiden ausgestattet. Im Vergleich dazu gab es im Juni letzten Jahres lediglich 69 Filialen.

Lohnerhöhung für britische Mitarbeiter

Amazon hat angekündigt, die Löhne für Mitarbeiter in britischen Niederlassungen erhöht zu haben und...