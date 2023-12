Kaspien Holdings Aktie: Was könnte passieren?

Weitere Suchergebnisse zu "Orange":

Die technische Analyse von Kaspien-Aktien zeigt, dass sich das Wertpapier sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis in einem Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,3 USD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,055 USD (-81,67 Prozent Abweichung) liegt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 0,14 USD liegt unter dem letzten Schlusskurs (-60,71 Prozent Abweichung). Basierend auf diesen trendfolgenden Indikatoren erhält die Kaspien-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist neutral, wobei in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen diskutiert wurden. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für Kaspien liegt bei 68,73, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Neutral" auf Basis des RSI.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Kaspien in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da die Häufigkeit der Diskussionen im normalen Rahmen lag.

Zusammenfassend erhält die Kaspien-Aktie auf Basis der verschiedenen Indikatoren insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.