Kaspien Holdings Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf die Aktie von Kaspien ist insgesamt neutral, wie aus den Diskussionen in Foren und sozialen Medien der vergangenen Wochen hervorgeht. Weder überwiegend positive noch negative Themen dominierten die Gespräche in den letzten ein bis zwei Tagen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Dabei zeigte sich eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führte.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Aktie von Kaspien einen Wert von 94,3 für den RSI7 (sieben Tage) und 80,75 für den RSI25 (25 Tage), was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Kaspien-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,28 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,008 USD liegt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt eine Abweichung von -93,33 Prozent und somit ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt wird die Kaspien-Aktie basierend auf diesen Analysemethoden mit einem "Neutral" bis "Schlecht"-Rating versehen.