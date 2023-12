Kasen Aktie: Ist es das gewesen?

Der Aktienkurs von Kasen hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -34,52 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") eine Unterperformance von 39,83 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt 20,02 Prozent, wobei Kasen aktuell 54,55 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf den Relative Strength-Index wird die Aktie von Kasen als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 liegt bei 42,11, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 52,78 liegt und somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Kasen mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,57 im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" um 83 Prozent niedriger bewertet wird. Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Sicht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionintensität langfristig eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls kaum vorhanden, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.