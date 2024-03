Kasai Kogyo Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Die Aktie von Kasai Kogyo hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 216,08 JPY erreicht. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 240 JPY (+11,07 Prozent Unterschied), was zu einer positiven charttechnischen Bewertung führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt liegen über dem letzten Schlusskurs, was zu einem insgesamt positiven Rating für die einfache Charttechnik führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung für Kasai Kogyo.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 43, was auf ein neutrales Rating hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Tage liegt bei 40 und führt zu einer neutralen Bewertung für die Aktie.

In den sozialen Medien wurde Kasai Kogyo in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet, was zu einer neutralen Anleger-Stimmung und somit zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

