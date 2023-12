Kasai Kogyo Aktie: Endlich geschafft?

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Kasai Kogyo war in den letzten Tagen neutral. Weder positive noch negative Themen wurden von den Anlegern diskutiert. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, was zu einer entsprechenden "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Kasai Kogyo derzeit bei 210,82 JPY gehandelt. Da der Aktienkurs bei 194 JPY lag und somit einen Abstand von -7,98 Prozent zum GD200 aufweist, wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt die Aktie mit einem Niveau von 220,02 JPY und einer Differenz von -11,83 Prozent im "Schlecht"-Bereich. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Befund auf Basis beider Zeiträume.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität bezüglich Kasai Kogyo durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf dieser Grundlage.

Für den Relative Strength Index (RSI) wird die Kasai Kogyo-Aktie anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 73,08 Punkten, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und somit zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI25 liegt bei 69,17, was bedeutet, dass die Aktie hier weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Kasai Kogyo eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

