Kasai Kogyo Aktie: Aus, Aus, Aus!

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Kasai Kogyo war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergab eine neutrale Einschätzung, da die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung durchschnittlich bzw. kaum verändert waren.

Darüber hinaus wurde der Relative Strength Index (RSI) für Kasai Kogyo analysiert, um festzustellen, ob die Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI zeigt einen Wert von 73,08 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI liegt hingegen bei 69,17, was auf eine neutrale Einstufung hinweist.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Kasai Kogyo aktuell bei 210,82 JPY, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 194 JPY, was einem Abstand von -7,98 Prozent entspricht. Ebenso liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 220,02 JPY, was zu einem weiteren "Schlecht"-Signal führt.

Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis der verschiedenen Analysen.