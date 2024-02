Karyopharm Therapeutics Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Die Aktienanalyse von Karyopharm Therapeutics zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,41 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 1,3 USD weicht somit um -7,8 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (0,93 USD) über dem gleitenden Durchschnitt (+39,78 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Karyopharm Therapeutics-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende schüttet Karyopharm Therapeutics im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite der Branche Biotechnologie eine Rendite von 0 % aus, was 2,52 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Beim Vergleich der Aktienkurse im Gesundheitspflege-Sektor liegt die Rendite von Karyopharm Therapeutics mit -77,27 Prozent mehr als 71 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur Biotechnologie-Branche liegt die Rendite mit -66,43 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes lässt sich feststellen, dass die Aktie eine erhöhte Aktivität im Netz aufweist. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Entwicklung, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Karyopharm Therapeutics in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".