Karyopharm Therapeutics Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Die technische Analyse der Karyopharm Therapeutics-Aktie zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie beträgt aktuell 1,39 USD, während der letzte Schlusskurs bei 1,27 USD liegt, was einem Unterschied von -8,63 Prozent entspricht. Basierend auf diesem Wert wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Wenn jedoch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet wird, liegt dieser bei 0,94 USD, was einer Überbewertung von +35,11 Prozent entspricht. In diesem Fall ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung, was dazu führt, dass die Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating versehen wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 81,48 Punkten, was darauf hinweist, dass die Karyopharm Therapeutics überkauft ist, und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI25 hingegen deutet darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Karyopharm Therapeutics-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") und der "Biotechnologie"-Branche liegt die Rendite der Karyopharm Therapeutics-Aktie um 77,27 Prozent bzw. 67,28 Prozent darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Analysten sehen insgesamt eine positive Entwicklung für die Karyopharm Therapeutics. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 10 USD, was einer potenziellen Entwicklung um 687,4 Prozent entspricht, erhält die Aktie daher insgesamt ein "Gut"-Rating. Keine aktuellen Analystenupdates liegen vor.