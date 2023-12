Karyopharm Therapeutics Aktie: Das ist erstaunlich

Der Aktienkurs von Karyopharm Therapeutics zeigt eine schlechte Performance in den letzten 12 Monaten. Mit einem Rückgang von -85,56 Prozent hat das Unternehmen im Branchenvergleich eine Underperformance von -105,32 Prozent gegenüber ähnlichen Unternehmen in der Biotechnologie-Branche verzeichnet. Auch im Gesundheitspflege-Sektor lag die Rendite mit 8,41 Prozent deutlich über der von Karyopharm Therapeutics.

In Bezug auf die Dividende weist das Unternehmen eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 2,49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung des Unternehmens als unrentables Investment.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Karyopharm Therapeutics ist überwiegend negativ, wie aus der Analyse von sozialen Plattformen hervorgeht. Trotzdem wurden in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen in den sozialen Medien diskutiert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Analysten bewerten die Karyopharm Therapeutics-Aktie aktuell als "Neutral". Obwohl es keine aktuellen Updates gibt, liegt die durchschnittliche Kursprognose der Analysten bei 7,6 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 909,3 Prozent bedeutet und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Zusammenfassend erhält Karyopharm Therapeutics gemischte Bewertungen in Bezug auf die Performance, die Dividende und die Stimmung der Anleger, aber eine "Gut"-Bewertung in der Analysteneinschätzung.