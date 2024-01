Karyopharm Therapeutics Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristige Kursrücksetzer auftreten, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne zeigen könnten. In Bezug auf Karyopharm Therapeutics liegt der RSI7 aktuell bei 22,61 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 liegt bei 41,95, was bedeutet, dass Karyopharm Therapeutics weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die langfristige Einstufung der Aktie ergibt sich aus den Bewertungen von Analysten. In den letzten zwölf Monaten erhielt Karyopharm Therapeutics 2 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 7,6 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 743,51 Prozent bedeutet und somit eine "Gut"-Einstufung zur Folge hat.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Karyopharm Therapeutics-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,84 USD. Der letzte Schlusskurs (0,901 USD) weicht somit um -51,03 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt bei 0,81 USD, wobei der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Karyopharm Therapeutics-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in den Social Media gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Karyopharm Therapeutics. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Karyopharm Therapeutics unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit bekommt die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.