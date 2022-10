Die Karriereportale praktischArzt und Medi-Karriere kooperieren mit den MedKompass-Messen

Mannheim (ots) -Der Match ist eindeutig: Die Karriereportale praktischArzt und Medi-Karriere, deren Fokus auf allen Berufsbildern im Gesundheitswesen liegt, und die MedKompass-Messen, die arbeitssuchende Medizinerinnen und Mediziner mit Arbeitgebern aus Österreich, Deutschland und der Schweiz vernetzen, gehen eine Kooperation ein. Fortan wird die pA Medien GmbH, Inhaberin der Stellenportale praktischArzt.de (https://www.praktischarzt.de/) und Medi-Karriere.de (https://www.medi-karriere.de/), die Jobbörse von MedKompass betreiben und darüber hinaus an den hybriden Karrieremessen von MedKompass teilnehmen.Die MedKompass-Plattform versteht sich seit dem Jahr 2020 als Raum für die österreichweite Online-Jobsuche spezifisch im Medizin- und Pflegebereich. MedKompass vernetzt dabei Arbeitssuchende mit Arbeitgebern und Ausbildungsstätten aus ganz Österreich, aber auch international.Hybride und digitale Karrieremessen von MedKompass vernetzen Jobsuchende und ArbeitgeberIn weiterer Folge entstanden die MedKompass-Karrieremessen für Jobsuchende aus den Bereichen Medizin und Pflege. Ursprünglich waren diese als Präsenzveranstaltungen vor Ort gedacht. Doch mit Beginn der Covid-19-Pandemie und der damit einhergehenden Umstrukturierung auf digitale Veranstaltungen zeigten sich schnell die Vorteile von digitalen Karrieremessen. Nun werden neben hybriden Messeformaten auch digitale Messen geboten.Die diesjährigen MedKompass-Messen finden am 18. Oktober 2022 in Innsbruck und am 25. Oktober 2022 in Wien statt. Der Besuch ist kostenlos und ermöglicht Jobsuchenden Chancen, mit potenziellen Arbeitgebern aus dem Gesundheitswesen in den persönlichen Austausch zu kommen.pA Medien GmbH betreibt neue MedKompass-JobbörseDie pA Medien GmbH mit Sitz in Mannheim betreibt mit praktischArzt und Medi-Karriere bereits führende Stellenbörsen im Gesundheitswesen. Beide Karriereportale unterstützen unter anderem bereits einen Großteil der deutschsprachigen Krankenhäuser.Ab Oktober 2022 wird die pA Medien GmbH außerdem ebenfalls die Jobbörse von MedKompass betreiben. Dadurch ermöglicht sie den Webseiten-Besucherinnen und -besuchern der MedKompass-Messen eine direkte Suche nach dem passenden Stellenangebot.Synergie-Effekte bei der Reichweite zu Medizinerinnen und MedizinernMit monatlich über zwei Millionen Portalbesucherinnen und -besuchern haben die Karriereportale der pA Medien GmbH eine umfassende Reichweite im Gesundheitswesen. Damit ermöglichen sie den Karrieremessen von MedKompass eine große Sichtbarkeit und zahlreiche Interessierte können auf das spannende Messeformat aufmerksam werden.Gleichzeitig bietet MedKompass auf ihren hybriden und digitalen Karrieremessen den Karriereportalen praktischArzt und Medi-Karriere eine spannende Bühne im Karrierekontext. Damit betreibt die pA Medien GmbH nicht nur zukünftig die Jobbörse von MedKompass, sondern wird auch als Aussteller auf MedKompass Messen vertreten sein.Pressekontakt:pA Medien GmbHGeschäftsführung: Michael Schmitt, Timo KraskoInnere Wingertstrasse 9, 68309 MannheimTelefon: +49 69 400 30 101kontakt@praktischarzt.deMedKompassBC Solutions GmbHGeschäftsführung: Christoph TschmelitschRauscherstraße 27/6, 1200 Wien, Österreichwww.med-kompass.atwww.bc-solutions.atoffice@bc-solutions.atOriginal-Content von: pA Medien GmbH, übermittelt durch news aktuell