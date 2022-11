Karrieremesse X-DAY 2022: Rutronik eröffnet Nachwuchstalenten Einstiegsmöglichkeiten und Berufsperspektiven

Ispringen (ots) -Die regelmäßige Präsenz auf Firmenkontaktmessen, Informationsveranstaltungen und Berufsorientierungstagen ist für das Recruiting-Team der Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH entscheidend bei der Suche nach passenden Nachwuchskräften. Schüler, Auszubildende und Studierende können sich dort über die zahlreichen Chancen und Perspektiven informieren, die sich ihnen bei einem der weltweit führenden Distributoren für elektronische Bauteile bieten. Bereits im Oktober und November 2022 beantworteten die Recruiter von Rutronik den Studierenden der Hochschulen Pforzheim und Karlsruhe in persönlichen Gesprächen zahlreiche Fragen rund um den Karrierestart im Unternehmen. Im Dezember folgt mit dem 37. X-DAY an der Hochschule Pforzheim eine weitere wichtige Firmenkontaktmesse, zu der Rutronik interessierte Berufseinsteiger an seinen Messestand einlädt.X-DAY startet am 7. Dezember 2022 an der Hochschule PforzheimAnfang November fanden die Career-Afterwork-Events statt. Hier hatten Studierende der Hochschule Pforzheim und Unternehmen die Möglichkeit, sich in kleinen, persönlichen Gesprächsrunden kennenzulernen. Knapp einen Monat später, am 7. Dezember 2022, startet zum zweiten Mal in diesem Jahr der X-DAY. Die Firmenkontaktmesse, die von Campus X, der studentischen Initiative des Förder- und Alumnivereins der Hochschule Pforzheim, organisiert wird, findet zweimal jährlich statt. Im Sommersemester wurde der erste diesjährige X-DAY erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie wieder erfolgreich als Präsenzveranstaltung realisiert. Auf der Firmenkontaktmesse im Mai 2022 präsentierten sich 78 nationale und internationale Unternehmen auf dem Campus der Hochschule. Beim kommenden X-DAY im Wintersemester 2022/2023 konnte sich die Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH als eines von zahlreichen renommierten Unternehmen einen der 70 begehrten Standplätze sichern. Bei der ganztägigen Karrieremesse präsentieren sich die teilnehmenden Firmen in insgesamt drei Gebäuden der Hochschule, in der Technischen Fakultät, in der Wirtschaftsfakultät und im Mensagebäude. Das Recruiting-Team von Rutronik beantwortet an seinem Messestand im Wirtschaftsgebäude interessierten Studierenden alle Fragen rund um den Karriereeinstieg im Unternehmen.Die Hochschule Pforzheim, die aus den Fakultäten für Gestaltung, Technik und Wirtschaft besteht und an der rund 6.300 Studierende eingeschrieben sind, ist eine der größten Hochschulen für Angewandte Wissenschaften im Bundesland Baden-Württemberg. Umso erstrebenswerter ist es für Unternehmen wie Rutronik, am X-DAY mit aufgeschlossenen Berufseinsteigern persönlich in Verbindung zu treten, interessante Gespräche zu führen und neue Nachwuchstalente zu gewinnen.Rutronik knüpft Kontakte zu Studierenden an X-DAY und Bonding FirmenkontaktmesseFür Studierende der Hochschule Pforzheim bietet die Firmenkontaktmesse die Möglichkeit, bereits während des Studiums Kontakte zu potenziellen Arbeitgebern zu knüpfen. Am Messestand von Rutronik können sie sich im direkten Austausch mit dem Recruiting-Team über ihre beruflichen Perspektiven im Unternehmen informieren. Das inhabergeführte Unternehmen bietet in zahlreichen Bereichen, wie Beschaffung, Logistik, IT, technische Beratung, Vertrieb oder in kaufmännischen Funktionen attraktive Karrierechancen. "Wir laden die Studierenden herzlich ein, alle Fragen zu stellen, die ihnen unter den Nägeln brennen", unterstreicht Yvonne Göhring, Team Leader HR Development bei Rutronik, mit Blick auf den kommenden X-DAY. "An unserem Informationsstand können sie sich zum Beispiel über Praktikumsplätze, Stellen als Werkstudentinnen und Werkstudenten, aktuelle Stellenangebote, Abschlussarbeiten oder Einstiegsmöglichkeiten erkundigen, um Teil unseres Teams zu werden", erklärt Frau Göhring. Darüber hinaus geben die Firmenvertretungen Einblicke ins Unternehmen, informieren beispielsweise über persönliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten, flexible Arbeitszeiten sowie die Vereinbarkeit von Beruf und Studium bzw. Privatleben.In puncto Messepräsenz klingt für die Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH mit dem X-DAY das Jahr 2022 aus. Doch das Recruiting-Team steht bereits in den Startlöchern für die erste Informationsveranstaltung im neuen Jahr. Vom 18. bis zum 19. Januar 2023 findet im Kongresszentrum Karlsruhe die 34. Bonding Firmenkontaktmesse statt. Organisiert wird die Messe jedes Jahr von der Bonding Studierendeninitiative e. V. Der Verein bietet mit der Karrieremesse Studierenden die Möglichkeit, Einblicke in verschiedene Berufsfelder zu erhalten. Rutronik nimmt am ersten Veranstaltungstag der Messe teil. Ziel der Teilnahme ist es auch 2023 vielversprechende Kontakte zu Nachwuchskräften und Berufseinsteigern herzustellen.Über Rutronik:Die Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH ist einer der führenden Distributoren Europas. Christina GruberHead of HR ManagementRutronik Elektronische Bauelemente GmbHIndustriestrasse 275228 IspringenTelefon: +49 7231 801-1207E-Mail: Christina.Gruber@rutronik.comhttps://www.rutronik.com/de