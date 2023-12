Karriere in der Steuerbranche: Steuerkanzlei KASPER & KÖBER Partner wächst weiter und sucht motivierte Mitarbeiter

Fürth (ots) -Innovative Arbeitskultur in einer traditionellen Branche - David Kasper und das Team der Steuerkanzlei KASPER & KÖBER Partner brechen mit dem Klischee der monotonen Steuerkanzlei: Durch moderne, digitalisierte Arbeitsweisen und eine Vielzahl von Benefits, von flexiblen Arbeitsplätzen bis hin zu umfassenden Weiterbildungsmöglichkeiten, schaffen sie ein dynamisches und attraktives Arbeitsumfeld. Was interessierte Arbeitnehmer dabei im Detail erwarten dürfen, erfahren Sie hier.Auch in der Steuerbranche herrscht nicht selten eine deutlich spürbare Diskrepanz zwischen dem Streben nach beruflicher Entwicklung und den Arbeitsbedingungen bei vielen Arbeitgebern, die dieses Wachstum nicht immer fördern. Statt sich persönlich entfalten zu können, stoßen Arbeitnehmer daher immer wieder auf starre Strukturen und eine mangelnde Innovationsbereitschaft. Doch damit nicht genug, denn ungeklärte Fragen und Vorurteile sorgen bei potenziellen Bewerbern für zusätzliche Skepsis: Ist die Arbeit in Steuerbüros nicht viel zu eintönig und altbacken? Sind nicht sogar umfassende Vorkenntnisse notwendig, um dort überhaupt Karriere machen zu können? "Wir als Arbeitgeber müssen aktiv daran arbeiten, derartige Irrtümer zu entkräften, transparente Einblicke zu bieten und eine Umgebung zu schaffen, die echte Fortschritte ermöglicht. Nur so finden mögliche Bewerber den Zugang zu unserer Branche - die Wahl ihres Arbeitgebers muss schließlich stets mit Bedacht getroffen werden, hängt doch der weitere Verlauf ihrer Karriere maßgeblich davon ab", betont David Kasper, geschäftsführender Partner der Steuerkanzlei KASPER & KÖBER Partner."Wir adressieren die spezifischen Anforderungen der Steuerberatung durch maßgeschneiderte Strategien, die sowohl digitale Innovationen als auch individuelle Beratungskompetenz vereinen. So ermöglichen wir unseren Mitarbeitern, ihr Fachwissen effektiv einzusetzen und durch kreative Lösungen maßgeblich zum Erfolg unserer Mandanten beizutragen", fügt der Steuerstratege hinzu. Die Steuerkanzlei KASPER & KÖBER Partner blickt dabei auf mehr als 26 Jahre Erfahrung sowie über 10.000 Strategieberatungen zurück und hat sich so als eine der ersten und mittlerweile führenden Kanzleien in der strategischen Steuerberatung etabliert. Unter der Marke "Steuern steuern!" hilft das Team rund um Steuerberater David Kasper dabei täglich Unternehmern, Selbstständigen, Investoren und gutverdienenden Angestellten dabei, ihre Steuerlast zu minimieren und signifikante Zeit- sowie Kostenersparnisse zu erzielen.Aktive Mitarbeiterförderung und modernes Arbeitsumfeld: Einblick in die Kultur von KASPER & KÖBER Partner"In unserer täglichen Arbeit verfolgen wir nicht nur die übergeordneten Ziele unserer Kanzlei - vielmehr legen wir großen Wert darauf, dass jeder Einzelne gemeinsam mit uns wachsen und sich zu diesem Zweck aktiv in jegliche Projekte einbringen kann", erzählt David Kasper. Diese Philosophie spiegelt sich auch in der Unternehmenskultur wider: Tagtäglich arbeiten die Mitarbeiter Hand in Hand mit den Mandanten, um außergewöhnliche Ergebnisse zu erzielen, wobei jeder Einzelne die Möglichkeit erhält, seine Fähigkeiten zu entdecken und sie kontinuierlich weiterzuentwickeln. Um auch die permanente Weiterbildung so angenehm und zeitgemäß wie möglich zu gestalten, stehen den Mitarbeitern hierzu tiefgreifende Lerninhalte in einer digitalen Schulungsplattform zur Verfügung. Zusätzlich haben sie einen erfolgreichen YouTube Kanal unter dem Namen ihrer Marke "Steuern steuern!" etabliert, der informative Videos bietet, und legen generell großen Wert auf ihre Präsenz in den sozialen Medien.Die Steuerkanzlei KASPER & KÖBER Partner bietet darüber hinaus eine moderne Arbeitsstätte mit klimatisierten Büros, hochwertiger Möblierung und höhenverstellbaren Schreibtischen sowie bodentiefen Fenstern, die ein komfortables und tageslichtdurchflutetes Arbeitsumfeld schaffen. Zusätzlich genießen die Mitarbeiter kostenfreie Verpflegung - einschließlich frischem Obst, Trinkwasserspendern, Softdrinks und einer vielfältigen Auswahl an Kaffees und Heißgetränken. Weitere Vorteile umfassen wöchentliche Teamessen, kostenlose Parkplätze sowie Corporate Benefits. Ebenso unterstreichen unbefristete Arbeitsverträge und lohnsteueroptimierte Gehaltsmodelle das Engagement der Kanzlei für ihre Mitarbeiter. "Der Erfolg eines Unternehmens entsteht durch Teamarbeit und das Streben nach einem gemeinsamen Ziel - und genau das leben wir", fasst David Kasper zusammen.Auch für Quereinsteiger spannend: KASPER & KÖBER Partner sucht Mitarbeiter jenseits traditioneller Rollen"Wir revolutionieren die Steuerberaterbranche und suchen für unseren Standort in Fürth regelmäßig neue Kolleginnen und Kollegen, die uns bei dieser Mission unterstützen - dabei beschränken wir uns keineswegs nur auf ausgebildete Steuerberater", verrät David Kasper. Gefragt sind demnach auch Werkstudenten in den Bereichen BWL oder Steuern und Recht sowie Sales Mitarbeiter, Content-Manager, Online-Marketing-Manager, Videoeditoren, Cutter, Business-Development-Manager, Assistenten im Kundensupport und Kundenmanager.Wichtig ist, dass die Bewerber ein starkes Engagement und die Bereitschaft mitbringen, sich schnell in neue Aufgaben einzuarbeiten: Ein zukunftsorientiertes Mindset und die Motivation, etwas zu verändern, bilden damit die wichtigste Grundlage für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. So sind auch Vorkenntnisse im Steuerbereich nicht zwingend erforderlich, da die Kanzlei durch ihre digitalisierten Prozesse eine schnelle Einarbeitung ermöglicht. "Wer dazu bereit ist, aus dem Hamsterrad auszubrechen und endlich seinen beruflichen Durchbruch zu feiern, ist herzlichst eingeladen, sich bei uns zu melden", so David Kasper abschließend.Sie wollen in der Steuerbranche Karriere machen und sich dabei in einem abwechslungsreichen Tätigkeitsfeld weiterentwickeln? Dann melden Sie sich jetzt bei David Kasper (https://karriere.kasper-koeberpartner.com/) und bewerben Sie sich auf eine der offenen Stellen!Pressekontakt:KASPER & KÖBERPartner GmbH SteuerberatungsgesellschaftDavid KasperE-Mail: office@kasper-koeberpartner.comWebseite: https://karriere.kasper-koeberpartner.com/Original-Content von: KASPER & KÖBERPartner GmbH Steuerberatungsgesellschaft, übermittelt durch news aktuell