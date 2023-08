Karriere mit Mehrwert: RM Group setzt auf Flexibilität, Vielfalt und Nachhaltigkeit

Zürich (ots) -Die RM Group ist in der Schweiz Marktführer im IT Contracting und Payrolling. Der 1998 gegründete Personalverleiher vermittelt geeignete Fachkräfte unter anderem an IT- und Telecom-Anbieter, internationale Versicherungen und Pharma-Unternehmen sowie Schweizer Banken. Um seinen Rahmenvertragspartnern einen ausgezeichneten Service bieten zu können, legt das Unternehmen nicht nur hohe Maßstäbe an die eigenen Mitarbeiter (https://www.rmgroup.ch/ueber-uns/unser-team/) und ihre Qualifikationen. Vielmehr ist es darauf ausgerichtet, diesen ein möglichst vielfältiges und integratives Arbeitsumfeld mit attraktiven Aufstiegschancen zu eröffnen - und das mit Erfolg, wie die durchschnittliche Verweildauer und regelmäßige Mitarbeiterumfragen deutlich machen.Flexible Arbeitszeiten und ein vertrauensvolles Arbeitsumfeld auf AugenhöheMotivierte und zufriedene Mitarbeiter sind das A und O in einem Unternehmen - das weiß auch die RM Group. Der Schweizer Personalvermittler engagiert sich deshalb für attraktive Arbeitsbedingungen (https://www.rmgroup.ch/ueber-uns/karriere-bei-rm-group/) und eine wertschätzende Unternehmenskultur, um Fachkräfte anzuziehen und für sich dauerhaft zu begeistern. Während bei Konkurrenzunternehmen die Anstellungszeit durchschnittlich bei etwa einem Jahr liegt, sind die Beschäftigten bei der RM Group trotz des schnellen Wachstums im Durchschnitt knapp vier Jahre im Unternehmen. Bei einigen Mitarbeitenden liegt die Beschäftigungszeit mit fünf oder sieben Jahren sogar darüber. Das Fundament für Wachstum und Erfolg bilden dafür eine ausgeprägte Teamkultur mit flachen Hierarchien, ein angenehmes und kollegiales Arbeitsklima sowie eine offene Führungskultur, in der Teamleiter und Kollegen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Dabei legt das Unternehmen großen Wert darauf, eine Arbeitsumgebung für seine Mitarbeiter zu schaffen, die auch ihren eigenen Bedürfnissen und Zielen entspricht. Neben flexiblen Arbeitszeiten und der Option im Homeoffice zu arbeiten, ermöglicht das Unternehmen mit dem Angebot von unterschiedlichen Arbeitszeitmodellen eine optimale Work-Life-Balance. In einer aktuellen Umfrage unter den rund 60 Mitarbeitern aus 15 Nationen wird unter anderem diese Flexibilität besonders hoch bewertet. Um dennoch den Zusammenhalt im Unternehmen zu stärken, richtet die RM Group regelmäßig Teamevents aus. Sie tragen wesentlich dazu bei, dass die Teams enger zusammenwachsen, und sind bei den Mitarbeitern daher ebenfalls sehr beliebt.Darüber hinaus stößt die RM Group kontinuierlich Veränderungen an, um Prozesse zu verbessern, und investiert in Programme zur individuellen Förderung seiner Angestellten. Interne Trainings, wie Weiterbildungen, Schulungen oder Podcasts, in denen Kollegen ihr Wissen teilen, bieten beispielsweise vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten. Zusätzlicher Anreiz ist auch beispielsweise die Finanzierung der Altersversorgung mit Zugang zu den besten Pensionskassen in der Schweiz. Die moderne Ausstattung auf dem neuesten Stand der Technik, wie etwa Laptop, überzeugt die Beschäftigten gleichermaßen.RM Group lebt Vielfalt und NachhaltigkeitDie Mitarbeiter sowie ihre Leistungen, Fähigkeiten und ihr Engagement sind der Schlüssel zum Erfolg, davon ist die RM Group überzeugt. "Deshalb setzen wir alles daran, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem sie sich geschätzt und unterstützt fühlen und ihre beruflichen Ambitionen verwirklichen können", sagt Rosmarie Arcilla, Deputy CEO & CHRO bei der RM Group. Das schließt eine Arbeit unter optimalen Gesundheitsbedingungen ebenso ein wie das Achten und Respektieren der Rechte und Würde jedes einzelnen. Dazu gehört es nicht allein, den Mitarbeitern die Möglichkeit zu bieten, ihre Fähigkeiten und ihr Potenzial auszuschöpfen, sondern dies zugleich unter der Voraussetzung von Gleichberechtigung und Chancengleichheit (https://www.rmgroup.ch/verantwortung/inklusion-vielfalt/). Immerhin kommen im Unternehmen Arbeitnehmer aller Geschlechter und aus über 15 Nationen zusammen.Doch die RM Group setzt nicht nur in puncto Mitarbeiter auf Nachhaltigkeit im Sinne einer langen Bindung an das Unternehmen, sondern ebenfalls im Sinne einer klimaschonenden Arbeitsweise. Erklärtes Ziel ist es, den ökologischen Fußabdruck Schritt für Schritt zu verringern. Mit Mülltrennung, digitalem Arbeiten möglichst ohne Papier, der Stromversorgung aus erneuerbaren Energien, dem sparsamen Umgang mit Wasser und der Reduktion von Geschäftsreisen bzw. der Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln leistet das Unternehmen seinen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz (https://www.rmgroup.ch/verantwortung/umwelt/). Das professionelle Umweltmanagement bestätigen unter anderem die ISO 14001 Zertifizierung und der EcoVadis-Gold-Status.Durch die Kombination all dieser Aspekte zieht die RM Group immer wieder qualifizierte Fachkräfte aus der ganzen Welt an, die nach einem Arbeitgeber suchen (https://www.rmgroup.ch/jobs/), der ihre Leidenschaft für Innovation, Fortschritt, Vielfalt und Nachhaltigkeit teilt.Über unsDie RM Group hat sich seit ihrer Gründung im Jahr 1998 zu einem der führenden Personaldienstleister in der Schweiz entwickelt. Als Rahmenvertragspartner für die grössten Schweizer Unternehmen ist sie auf die Vermittlung von hochqualifiziertem Personal im Contractor Business und das Payrolling für IT-Experten und Fachkräfte spezialisiert. Die RM Group begleitet dabei den gesamten Rekrutierungs- und Onboardingprozess für eine erfolgreiche Integration der Mitarbeiter in die Unternehmen.Pressekontakt:RM Group AGFörrlibuckstrasse 10CH-8005 ZürichTelefon: +41 58 356 06 30E-Mail: rosmarie.arcilla@rmgroup.chhttps://www.rmgroup.ch/Original-Content von: RM Group AG, übermittelt durch news aktuell